Апрель, 06 в 7:36

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки наши воины сбили один вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника типа Орлан и Supercam.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по двум пунктам управления, трем складам боеприпасов, трем позициям средств противовоздушной обороны и четырем станциям радиоэлектронной борьбы противника.

За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ