Квітень, 06 в 7:36

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби наші воїни збили один ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники типу Орлан і Supercam.

Зараз дивляться

Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по двох пунктах управління, трьох складах боєприпасів, трьох позиціях засобів протиповітряної оборони та чотирьох станціях радіоелектронної боротьби противника.

Протягом минулої доби противник завдав трьох ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ