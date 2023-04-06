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Факти / Україна

Збили вертоліт та дрони: авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах скупчення ворога

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Збили вертоліт та дрони: авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах скупчення ворога

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби наші воїни збили один ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники типу Орлан і Supercam.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по двох пунктах управління, трьох складах боєприпасів, трьох позиціях засобів протиповітряної оборони та чотирьох станціях радіоелектронної боротьби противника.

Протягом минулої доби противник завдав трьох ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

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Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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