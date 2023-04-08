Апрель, 08 в 19:19

Украинские артиллеристы выпускает по оккупантам около 7,7 тыс. боеприпасов в день, что, возможно, втрое меньше, чем армия РФ.

Об этом в своей статье пишет газета The Washington Post.

Издание указывает, что боеприпасы, которые ежедневно обрушиваются на востоке Украины, стали ценным ресурсом в артиллерийской войне с Россией — и то, какая сторона будет экономить снаряды и быстрее перевооружаться, может переломить ход сражения.

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— Даже в условиях дефицита Украина выпускает около 7,7 тыс. снарядов в день, или примерно один снаряд каждые шесть секунд, — приводит издание слова анонимного украинского военного чиновника.

Washington Post отмечает, что Россия, которая, возможно, также испытывает дефицит, выпускает больше снарядов — по некоторым оценкам, втрое больше.

При этом Соединенные Штаты ищут запасы советских артиллерийских снарядов по всему миру, однако даже найдя необходимые снаряды — их поставки могут занять месяцы.

Washington Post указывает, что украинцы придерживают боеприпасы для запланированного весеннего контрнаступления. В разговоре с солдатами на позициях они рассказали изданию, что того, что у них есть сейчас, достаточно для отражения ежедневных атак, но не для контратаки.

— Россия по-прежнему ежедневно обстреливает больше, чем Украина, но украинские чиновники говорят, что заметили, что их противник становится все более консервативным, что является признаком того, что они также могут столкнуться с нехваткой боеприпасов, — пишет издание.

Кроме того, WP указывает, что социальных сетях российские военные блогеры и солдаты жалуются на нехватку боеприпасов.

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Украины, сказал, что российские войска продолжают вести интенсивный огонь по приоритетным направлениям на фронте, но “там, где они не атакуют, у них есть ограничения на использование артиллерии”.

— Из-за этого они используют танковый огонь с закрытых позиций. Танки фактически используются в качестве замены артиллерийских систем, — сказал Сырский в феврале.

Страны, которые все еще имеют запасы советских патронов калибра 152 мм и 122 мм, — это в основном бывшие советские республики, многие из которых не решаются продавать их Украине из-за своих связей с Россией. Некоторые страны Африки и Ближнего Востока, которые в течение многих лет получали оружие и боеприпасы из России, также имеют запасы этих снарядов. Несколько бывших стран Варшавского договора имеют возможность производить снаряды, но не в таких масштабах и не с такой скоростью, которые нужны Украине на поле боя.

Иногда третья страна, дружественная Украине, приобретает боеприпасы — иногда через посредника — и затем тайно поставляет их Украине, чтобы избежать политических последствий для продавца. Часто в результате одна артиллерийская установка на поле боя может иметь снаряды, произведенные в нескольких странах, которые, по словам солдат, могут стрелять по-разному, что влияет на точность.