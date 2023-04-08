Квітень, 08 в 19:19

Українські артилеристи випускають по окупантах близько 7,7 тис. боєприпасів на день, що, можливо, втричі менше, ніж армія РФ.

Про це у своїй статті пише газета The Washington Post.

Видання вказує, що боєприпаси, якими щодня стріляють на сході України, стали цінним ресурсом в артилерійській війні з Росією – і те, яка сторона буде заощаджувати снаряди і швидше переозброюватися, може переламати хід битви.

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– Навіть в умовах дефіциту Україна випускає близько 7,7 тис. снарядів на день, або приблизно один снаряд кожні шість секунд, – наводить видання слова анонімного українського військового чиновника.

Washington Post зазначає, що Росія, яка, можливо, також відчуває дефіцит, випускає більше снарядів – за деякими оцінками, втричі більше.

При цьому Сполучені Штати шукають запаси радянських артилерійських снарядів по всьому світу, однак навіть знайшовши необхідні снаряди, їхні поставки можуть зайняти місяці.

Washington Post вказує, що українці притримують боєприпаси для запланованого весняного контрнаступу. У розмові з солдатами на позиціях вони розповіли виданню, що того, що у них є зараз, достатньо для відбиття щоденних атак, але не для контратаки.

– Росія, як і раніше, щодня обстрілює більше, ніж Україна, але українські чиновники кажуть, що помітили, що їхній противник стає дедалі консервативнішим, що є ознакою того, що вони також можуть зіткнутися з нестачею боєприпасів, – пише видання.

Крім того, WP вказує, що в соціальних мережах російські військові блогери і солдати скаржаться на брак боєприпасів.

Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач сухопутних військ України, сказав, що російські війська продовжують вести інтенсивний вогонь за пріоритетними напрямками на фронті, але “там, де вони не атакують, у них є обмеження на використання артилерії”.

– Через це вони використовують танковий вогонь із закритих позицій. Танки фактично використовуються як заміна артилерійських систем, – сказав Сирський у лютому.

Країни, які все ще мають запаси радянських патронів калібру 152 мм і 122 мм, – це переважно колишні радянські республіки, багато з яких не наважуються продавати їх Україні через свої зв’язки з Росією. Деякі країни Африки та Близького Сходу, які протягом багатьох років отримували зброю і боєприпаси з Росії, також мають запаси цих снарядів. Кілька колишніх країн Варшавського договору мають можливість виробляти снаряди, але не в таких масштабах і не з такою швидкістю, які потрібні Україні на полі бою.

Іноді третя країна, дружня Україні, купує боєприпаси – іноді через посередника – і потім таємно постачає їх Україні, щоб уникнути політичних наслідків для продавця. Часто в результаті одна артилерійська установка на полі бою може мати снаряди, вироблені в декількох країнах, які, за словами солдатів, можуть стріляти по-різному, що впливає на точність.