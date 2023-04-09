Апрель, 09 в 10:47

В мае президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Германию на вручение премии Карла Великого.

Об этом пишет Bild.

Указано, что премия Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы. В этом году наградить решили Владимира Зеленского и украинский народ, который защищает не только собственную страну, “но и Европу и европейские ценности”.

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Как сообщает издание со ссылкой на информацию из правительственных кругов, на церемонии награждения в Аахене с похвальной речью выступит канцлер Олаф Шольц. Планируется, что Зеленский приедет в Аахен лично.

Это был бы его первый официальный визит в Германию с начала полномасштабной войны. В то же время Bild указывает, что запланированное контрнаступление наступление Сил обороны может означать, что Зеленский будет выступать по видеосвязи.

— Вручение премии Карла Великого должно было состояться в день Вознесения Господня (18 мая). Но из-за того, что Шольц едет на саммит G-7 в Японию, церемония награждения будет перенесена на выходные перед этой датой, — говорится в сообщении.

В издании добавляют, что с начала войны президент Украины посетил США, Великобританию, Францию и Польшу. Встреча в Аахене между лидерами Украины и Германии может открыть новую главу дружбы.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны-члены НАТО смогут передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard-2 и четыре батальона Leopard-1, то есть всего 160 единиц тяжелой техники.