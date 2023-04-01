Писториус: Украина получит от НАТО шесть батальонов Leopard — это 160 танков

Апрель, 01 в 14:55

Страны-члены НАТО смогут передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard-2 и четыре батальона Leopard-1, то есть в целом 160 единиц тяжелой техники.

На большее ВСУ вряд ли могут рассчитывать, поскольку резервы такого вооружения ограничены, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Die Welt.

— Я не вижу сценария, при котором получится отправить Украине дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено. Наши запасы, как и запасы других стран, ограничены, — объяснил он.

Писториус уточнил, что Польша с союзниками предоставит Украине два батальона Leopard-2 (60 танков), до конца года к ним добавятся 100 танков Leopard-1 (четыре батальона).

Сейчас смотрят

— К сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так, ожидая отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе удастся покрыть потребности Украины, — добавил глава Минобороны Германии.

30 марта Германия подтвердила, что передала Украине все обещанные 18 танков Leopard 2A6 вместе с боеприпасами. Кроме того, в Украину прибыли 40 боевых машин пехоты Marder.

Источник: Die Welt