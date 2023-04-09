РФ використовує артилерію, щоб компенсувати зниження своїх наступальних можливостей – ISW

Квітень, 09 в 8:13

У Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська використовують артилерію, щоб компенсувати зниження своїх наступальних можливостей.

Зазначено, що українські та російські джерела 8 квітня обговорювали зниження темпів російських наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту, підтвердивши оцінку ISW, що загальний наступ РФ наближається до кульмінації.

Аналітики, посилаючись на дані голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка вказують, що темпи російських атак у Бахмуті та його околицях трохи знизилися в одних районах і повністю зупинилися в інших, а російський наступ на Авдіївку захлинувся. Окрім того, російські сили досі не контролюють Мар’їнку, незважаючи на те, що місто перетворилося на руїни.

Зараз дивляться

– Динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей, – повідомляють в Інституті.

Ексміністр безпеки так званої “ДНР”, а нині командир російського батальйону Схід Олександр Ходаковський повідомив, що командування РФ прийняло рішення припинити щоденну видачу боєприпасів на тих ділянках фронту, де практично повністю зупинилися активні наступальні дії.

ISW також додають, що українські війська більш точні у виборі цілей. Водночас, ймовірно, Сили оборони виграють від того, що на більшості ділянок займають оборону, оскільки наступальні операції зазвичай вимагають підвищених вимог до артилерії.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 50 атак на зазначених напрямках.