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Факты / Україна

В Мелитополе россияне отбирают загранпаспорта у гауляйтеров — ЦНС

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
проросійський бойовик з "днр"
Фото: Depositphotos

Центр национального сопротивления сообщает, что на оккупированных территориях у россиян наблюдаются проблемы со специалистами среднего звена.

Как говорится в сообщении, после неудачных попыток россиян привлечь местное население к сотрудничеству, они наладили систему “командировок” на ТОТ работников из РФ.

Большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти сразу заняли россияне. Однако остаются серьезные проблемы с работниками среднего звена.

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Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно более дорогой процесс “командировок” на ТОТ работников из РФ.

ЦНС отмечает, что у коллаборантов, уже работающих на россиян, изымают загранпаспорта, чтобы те не сбежали.

По данным сопротивления, такую практику начали применять в отношении гуляйтеров в Мелитополе.

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Источник: ЦНС

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