У Мелітополі росіяни відбирають закордонні паспорти у гауляйтерів – ЦНС
Центр національного спротиву повідомляє, що на окупованих територіях у росіян спостерігаються проблеми з фахівцями середньої ланки.
Як йдеться у повідомленні, після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему “відряджень” на ТОТ працівників з РФ.
Більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже відразу зайняли росіяни. Проте залишаються серйозні проблеми з працівників середньої ланки.
Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює, і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес “відряджень” на ТОТ працівників з РФ.
ЦНС зазначає, що в колаборантів, які вже працюють на росіян, вилучають закордонні паспорти, щоб ті не втекли.
За даними спротиву, таку практику почали застосовувати щодо гауляйтерів у Мелітополі.
Джерело: ЦНС