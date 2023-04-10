У Мелітополі росіяни відбирають закордонні паспорти у гауляйтерів – ЦНС

Квітень, 10 в 7:30

Центр національного спротиву повідомляє, що на окупованих територіях у росіян спостерігаються проблеми з фахівцями середньої ланки.

Як йдеться у повідомленні, після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему “відряджень” на ТОТ працівників з РФ.

Більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже відразу зайняли росіяни. Проте залишаються серйозні проблеми з працівників середньої ланки.

Зараз дивляться

Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює, і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес “відряджень” на ТОТ працівників з РФ.

ЦНС зазначає, що в колаборантів, які вже працюють на росіян, вилучають закордонні паспорти, щоб ті не втекли.

За даними спротиву, таку практику почали застосовувати щодо гауляйтерів у Мелітополі.

Джерело: ЦНС