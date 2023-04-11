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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Панически готовятся к обороне: на Запорожье оккупанты построили 4 линии фортификаций

Російські окупанти

Оккупанты Запорожской области готовятся к контрнаступлению украинских военных и строят окопы и заграждения “зубы дракона”.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— От Запорожской линии фронта до временно оккупированного Мелитополя по меньшей мере три линии обороны, а в некоторых местах даже четыре. Какие-то из них (фортификационных сооружений, – Ред.) вылиты из бетона, какие-то возведены из древесины, а какие-то оставлены прямо с земли и в таком состоянии находятся. Буквально три недели назад они начали строить очередную партию укрытий на границе между Донецкой и Запорожской областью и на границе между Запорожской и Херсонской областями, — сообщил он.

Городской голова отметил, что противник недавно начал строить четвертую линию обороны на границе между поселком Мирное и Терпенье, что в 5-7 км от Мелитополя.

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Федоров добавил, что они ставят заграждения, известные как “зубы дракона”, в частности, в районе Розовки и дальше вдоль границ Запорожской и Донецкой областей. Также оккупанты готовят древесину и через Мелитополь из Крыма на север оккупированной части Запорожской области везут сосновые бревна.

По словам Федорова, враг уничтожает деревья Старобердянского лесничества Мелитопольского района и переправляет лес через Мирное.

– Рашисты панически готовятся к обороне: перерыли нашу землю как кроты. Тем легче будет оставить их в привычных норах навсегда, – добавил городской голова.

Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія
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