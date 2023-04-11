Панічно готуються до оборони: на Запоріжжі окупанти звели 4 лінії фортифікацій

Окупанти Запорізької області готуються до контрнаступу українських військовий та будують окопи та загородження “зуби дракона”.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Від Запорізької лінії фронту до тимчасово окупованого Мелітополя щонайменше три лінії оборони, а у деяких місцях навіть чотири. Якісь з них (фортифікаційних споруд, – Ред.) вилиті з бетону, якісь зведені з деревини, а якісь залишені просто з землі і у такому стані перебувають. Буквально три тижні тому вони почали будувати чергову партію укриттів на межі між Донецькою та Запорізькою областю та на межі між Запорізькою та Херсонською областями, – повідомив він.

Міський голова зауважив, що противник нещодавно почав будувати четверту лінію оборони на межі між селищем Мирне та Терпіння, що у 5-7 км від Мелітополя.

Федоров додав, що вони ставлять загородження, відомі як “зуби дракона”, зокрема, у районі Розівки і далі вздовж кордону Запорізької та Донецької областей. Також окупанти готують деревину та через Мелітополь із Криму на північ окупованої частини Запорізької області везуть соснові колоди.

За словами Федорова, ворог знищує дерева Старобердянського лісництва Мелітопольського району і переправляє ліс через Мирне.

– Рашисти панічно готуються до оборони: перерили нашу землю як кроти. Тим легше буде залишити їх у звичних норах назавжди, – додав міський голова.

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