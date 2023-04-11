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Україна
Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ отбили более 50 атак РФ в Донецкой области и уничтожили два БПЛА типа Орлан-10 — Генштаб

війна в Україні, українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за сутки отбили более 50 атак российских оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отбито более 50 вражеских атак, — говорится в сводке.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои.

В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения Сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак, — сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Белогоровки и Спорного.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают обороняться.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

— Также сбито два вражеских БпЛА типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника, — говорится в сводке.

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Російські окупанти

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Російська агресія
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