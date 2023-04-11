Українські захисники за добу відбили понад 50 атак російських окупантів на Донеччині.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак, – йдеться у зведенні.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи Сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

– На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак, – повідомили у Генштабі.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Білогорівки та Спірного.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують оборонятися.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка суттєво не змінилася.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

– Також збито два ворожих БпЛА типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника, – йдеться у зведенні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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