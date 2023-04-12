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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ми нічого не збираємося прощати вбивцям – реакція Зеленського на страту військового

Володимир Зеленський

Відео зі стратою українського військовополоненого має бачити світ, бо це відео Росії, якою вона є.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 12 квітня після появи в мережі кадрів, як російські окупанти відтинають голову ще живому військовому.

– Є те, що нікому в світі неможливо ігнорувати – як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям.

Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору, – зауважує глава держави.

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Російський окупант

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Президент України, Російська агресія, РФ
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