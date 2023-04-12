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Україна
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

РФ використовує вагнерівців для взяття Бахмута, щоб мінімізувати втрати кадрової армії – ISW

РФ використовує вагнерівців для взяття Бахмута, щоб мінімізувати втрати кадрової армії – ISW
Фото: Getty Images

У міноборони РФ використовують бойовиків ПВК Вагнера для захоплення Бахмута, щоб звести до мінімуму втрати серед кадрової армії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW. Зокрема, йдеться про розподілення ролей в операції навколо Бахмута після заяв міноборони РФ та Пригожина.

Як пишуть аналітики, вагнерівці докладають основних зусиль, щоб захопити територію та витіснити українські сили з центральної частини Бахмута.

За словами експертів, невизначені підрозділи російських повітряно-десантних військ підтримують ПВК Вагнера на флангах на північ і південь від Бахмута.

Підрозділи на флангах, імовірно, мають на меті лише їхнє утримування, а ось про просування вперед не йдеться.

Експерти припускають, що таке розподілення сил свідчить, про те що міноборони РФ планує використати вагнерівців для захоплення Бахмуту, мінімізуючи втрати серед російських військових. Аналітики також вважають, що у разі захоплення Бахмуту міноборони РФ планує витіснити вагнерівців задля привласнення перемоги.

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Джерело: ISW
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