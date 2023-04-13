Говард Баффет снова в Украине: о разминировании, встрече с Зеленским и книге о войне

$300 млн помощи выделит в этом году для Украины Благотворительный фонд Говарда Баффета. Средний сын известного миллиардера уже в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения приезжает в Украину.

Его финансовую помощь уже получили украинские фермеры, полицейские, деньги пошли и на организацию школьных обедов на освобожденных территориях. Также Баффет-младший финансирует протезирование украинских военных.

Чем планирует заняться неутомимый миллиардер, о чем договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским и чем его так очаровали украинцы — дальше в эксклюзивном интервью.

– Почему вы решили помогать Украине? Вы уже седьмой раз здесь, чем украинцы вас так очаровали?

– Когда полномасштабное вторжение началось, я четко понял, что начнется глобальный мировой продовольственный кризис. Роль Украины в сфере сельского хозяйства была всегда важной. Поэтому мы предполагали, что это повлечет за собой значительные негативные изменения в продовольственной безопасности.

Я решил, что мне нужно узнать об Украине больше. И в прошлом году, когда мы приехали в феврале, нам стало ясно – это война против мирных людей, против продовольственной безопасности, демократии, свободы. Наш фонд должен был отреагировать на это.

– Читала, что помощь от вас получили украинские фермеры и полицейские. С чем приехали сейчас и о чем говорили с президентом Зеленским?

– Большая часть разговора касалась разминирования. Мы уже присоединились к этому процессу. Россия использует минирование как стратегию, которой пытается терроризировать мирное население Украины.

После войны это вопрос безопасности людей, который останется на годы. Ведь очень много земель заминировано. И для Украины важно как можно быстрее возобновить производство вашей продукции, это необходимо и миру. Нельзя ждать годами. Надо очистить землю как можно быстрее. И это в приоритете для президента Украины и для нашей организации.

— Ваш отец Уоррен Баффет, один из самых богатых людей в мире, известен выражением: “Цена – это что вы платите, а стоимость – это то, что получите”. Так что вы получили от Украины?

— Я в Украине не для того, чтобы получить что-то. Стремлюсь передать наш опыт и поддержать украинцев в ситуации, которой не должно вообще быть в мире. Это цель нашего фонда. Во время войны мы будем делать одно, после войны сосредоточимся на другом, хотя продолжим помогать с разминированием, инвестировать в сельское хозяйство, поддерживать программу первой леди по питанию детей. Что я получил от Украины – я встретил много прекрасных людей, уже ставших друзьями, и получаю удовольствие от того, что мы приобщаемся к победе!

— А что ваш отец говорит о ситуации и ваших поездках в Украину?

— Он не знает, когда и куда я еду, но он гордится. Он всегда гордится той работой, которую мы делаем. Ведь понимает, что это важно, это может изменить ситуацию и спасти жизнь.

— Вы много фотографируете во время поездок по Украине. Что вы планируете делать с этими фотографиями?

— Когда доберусь домой, я опубликую небольшую книгу. Я побывал в Украине семь раз, не все удалось снять. Но уже достаточно. В ней будет много историй – как выжить во время войны, мобилизация, преступления против человечности, об Украине как житнице для Европы. Все вещи важны, чтобы люди это поняли.

— Возможно, есть фотография, которую считаете самой удачной?

– Мой мозг видит в фотографиях, я думаю фотографиями. Не могу сказать, что есть какая-то любимая. Это трудно.

Расскажу о том, что я никогда не забуду – когда был на Михайловской площади, в отеле. Первая ночь, когда я был в Киеве. Услышал сирены, и одновременно зазвонили колокола. Это я запомнил. Это не фото, это видео. Это трагедия войны и в то же время надежда на будущее.

Когда это произошло – понял, что я должен делать – убедить мир, людей, с которыми общаемся, что у Украины прекрасное будущее. Поможем как можно быстрее остановить войну.

– Что бы вы сегодня хотели сказать украинцам?

– Украина показывает урок миру. Показывает миру, что можно объединиться и продемонстрировать удивительную отдачу и стойкость. Сражается за свою страну, не только военные на фронте. Вся страна вместе — я такого в своей жизни нигде не видел. Каждый украинец, а также выехавший, защищая своих детей. Не важно – где вы, важно, что вы показали миру, страна может подняться и отстаивать свои убеждения и сражаться за свое будущее.

К слову, ранее Говард Баффет рассказал эксклюзивно ICTV о благотворительности , секретах успеха, своем известном отце и первой поездке в Украину в январе 1991 года.

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