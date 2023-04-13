Говард Баффет знову в Україні: про розмінування, зустріч з Зеленським та книгу про війну

$300 млн допомоги виділить цього року для України Благодійний фонд Говарда Баффета. Середній син відомого мільярдера вже всьоме з початку повномасштабного вторгнення приїжджає в Україну.

Його фінансову допомогу вже отримали українські фермери, поліцейські, гроші пішли й на організацію шкільних обідів на звільнених територіях. Також Баффет-молодший фінансує протезування українських військових.

Чим нині планує зайнятися невтомний мільярдер, про що домовився з президентом України Володимиром Зеленським і чим його так зачарували українці – далі в ексклюзивному інтерв’ю.

– Чому ви вирішили допомагати Україні? Ви вже всьоме тут, чим українці вас так зачарували?

– Коли повномасштабне вторгнення почалося, я чітко зрозумів, що почнеться глобальна світова продовольча криза. Роль України у сфері сільського господарства завжди була важливою. Тож ми передбачали, що це спричинить значний негативний вплив на продовольчу безпеку.

Я вирішив, що мені треба дізнатися про Україну більше. І торік, коли ми приїхали в лютому, нам стало зрозуміло – це війна проти мирних людей, проти продовольчої безпеки, демократії, свободи. Наша фундація мала відреагувати на це.

– Читала, що допомогу від вас отримали українські фермери і поліцейські. З чим приїхали зараз і про що говорили з президентом Зеленським?

– Більша частина розмови стосувалася розмінування. Ми вже долучилися до цього процесу. Росія використовує мінування як стратегію, якою намагається тероризувати мирне населення України.

Після завершення війни це питання безпеки людей, яке залишиться на роки. Адже надзвичайно багато земель заміновані. І для України важливо якнайшвидше відновити виробництво вашої продукції, це також необхідно і світу. Не можна чекати роками. Треба очистити землю якнайшвидше. І це в пріоритеті для президента України, і для нашої організації.

– Ваш батько Воррен Баффет, один із найбагатших людей у світі, відомий висловом: “Ціна – це що ви платите, а вартість – це те, що отримаєте”. То що ви отримали від України?

– Я в Україні не для того, щоб отримати щось. Прагну передати наш досвід і підтримати українців у ситуації, якої не повинно взагалі бути у світі. Це мета нашої фундації. Під час війни ми робитимемо одне, після війни – зосередимося на іншому, хоча продовжимо допомагати з розмінуванням, інвестувати в сільське господарство, підтримувати програму першої леді щодо харчування дітей. Що я отримав від України – я зустрів багато прекрасних людей, які вже стали друзями, й я отримую задоволення від того, що ми докладаємося до перемоги!

– А що ваш батько говорить про ситуацію і ваші поїздки до України?

– Він не знає, коли і куди я їду, та він пишається. Він завжди пишається тією роботою, яку ми робимо. Адже розуміє, що це важливо, це може змінити ситуацію і врятувати життя.

– Ви багато фотографуєте під час поїздок Україною. Що плануєте робити з цими фотографіями?

– Коли доберуся додому, я опублікую невелику книгу. Я побував в Україні сім разів, не все вдалося відзняти. Але вже достатньо. У ній буде багато історій – як вижити під час війни, мобілізація, злочини проти людяності, про Україну як житницю для Європи. Усі речі важливі, щоб люди це зрозуміли.

– Можливо, є фотографія, яку вважаєте найбільш вдалою?

– Мій мозок бачить у фотографіях, я думаю фотографіями. Не можу сказати, що є якась улюблена. Це важко.

Розповім про те, що я ніколи не забуду – коли я був на Михайлівській площі, в готелі. Перша ніч, коли я був у Києві. Почув сирени, й одночасно задзвонили дзвони. Це я запам’ятав. Це не фото, це відео. Це трагедія війни, та водночас сподівання, надія на майбутнє.

Коли це сталося, зрозумів, що я маю робити – переконати світ, людей, з якими спілкуємося, що в України чудове майбутнє. Допоможімо якнайшвидше зупинити війну.

– Що б ви сьогодні хотіли сказати українцям?

– Україна показує урок світу. Показує світу, що можна об’єднатися і продемонструвати дивовижну віддачу і стійкість. Воює за свою країну, не лише військові на фронті. Уся країна разом, я такого у своєму житті ніде не бачив. Кожен українець і навіть той, хто виїхав, захищаючи своїх дітей. Не важливо – де ви, важливо, що ви показали світу, країна може піднятися і відстоювати свої переконання і боротися за своє майбутнє.

До речі, раніше Говард Баффет розповів ексклюзивно ICTV про благодійність , секрети успіху, свого відомого батька та першу поїздку до України в січні 1991 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.