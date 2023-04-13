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Татьяна Забожко, редактор ленты

Масштабная воздушная тревога: в Харькове раздались взрывы

Вибух

13 апреля в Харькове после объявления масштабной воздушной тревоги начались взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

Сирены в городе и области сработали в 11:29.

Карта повітряних тривог 13 квітня 2023

Власти города и области ситуацию в Харькове пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Новини Харкова, Російська агресія, РФ, Харьков
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