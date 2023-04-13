Нуждается в проверкеТатьяна Забожко, редактор ленты
Масштабная воздушная тревога: в Харькове раздались взрывы
13 апреля в Харькове после объявления масштабной воздушной тревоги начались взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
Сирены в городе и области сработали в 11:29.
Власти города и области ситуацию в Харькове пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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