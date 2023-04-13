Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
Масштабна повітряна тривога: у Харкові пролунали вибухи
13 квітня в Харкові після оголошення масштабної повітряної тривоги почали лунати вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Сирени в місті та області спрацювали об 11:29.
Влада міста та області ситуацію в Харкові поки не коментувала.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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