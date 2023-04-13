Масштабна повітряна тривога: у Харкові пролунали вибухи

13 квітня в Харкові після оголошення масштабної повітряної тривоги почали лунати вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Сирени в місті та області спрацювали об 11:29.

Влада міста та області ситуацію в Харкові поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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