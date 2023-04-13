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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Масштабна повітряна тривога: у Харкові пролунали вибухи

Вибух

13 квітня в Харкові після оголошення масштабної повітряної тривоги почали лунати вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Сирени в місті та області спрацювали об 11:29.

Карта повітряних тривог 13 квітня 2023

Влада міста та області ситуацію в Харкові поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Новини Харкова, Російська агресія, РФ, Харків
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