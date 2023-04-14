В Польшу прибыли все восемь боевых танков Leopard 2, которые ранее обещала Канада для Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

— Это официально: все восемь боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой для Украины, прибыли в Польшу. Мы будем продолжать стоять с Украиной и предоставлять украинцам инструменты, необходимые для борьбы и победы в этой войне, — написала она.

Она также добавила фото, на котором танк загружают в самолет в Канаде.

Ранее Анита Ананд еще 15 марта писала о том, что Украина “в ближайшие недели” получит от Канады восемь танков Leopard 2.

В конце марта стало известно, что правительство Канады планирует заложить в свой госбюджет на 2023 год около $1,8 млрд финансовой и военной поддержки для Украины.

Глава Минобороны Алексей Резников показал западную технику, которую получила Украина от стран-партнеров. Среди продемонстрированного были, в частности, британские танки Challenger 2, БТР от Соединенных Штатов Stryker и Cougar, а также БМП Marder, прибывшие в Украину из Германии.

Фото: Anita Anand

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