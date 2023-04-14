Луганская и Сумская ОВА получили новых руководителей — президент подписал указы
Президент Владимир Зеленский назначил на должность главы Луганской областной госадминистрации полковника Нацполиции Артема Лысогора, а генерал-лейтенант Владимир Артюх стал начальником главой Сумской областной государственной администрации.
Соответствующие указы №212/2023 и №213/2023 были опубликованы на сайте главы государства.
Накануне, 11 апреля, Кабинет Министров согласовал назначение обоих глав Сумской и Луганской ОГА.
Луганская ОГА
Артему Лысогору 39 лет, он с 1999 года он служит в правоохранительных органах в Харькове, когда еще был курсантом Национального университета внутренних дел.
С июля 2016 года Лысогор исполнял обязанности заместителя начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области, а с сентября того же года был назначен заместителем начальника ГУ ведомства в области.
Факты ICTV ранее подробно писали о том, что известно про Артема Лысогора.
О том, что глава Луганской ОГА Сергей Гайдай уйдет в отставку, сообщалось еще задолго до принятия соответствующего решения.
Сумская ОВА
Что касается Владимира Артюха, назначенного начальником Сумской ОВА, то он родился в 1958 году в Благовещенске Амурской области России. Артюх окончил Харьковское высшее военное авиационное командное училище связи, военно-воздушную академию, Национальную академию обороны Украины.
По данным Винницкой ОВА, генерал-лейтенант Владимир Николаевич Артюх работал начальником Подольского филиала государственного предприятия Украинский государственный центр радиочастот, а затем стал советником главы Винницкой ОВА.
Сейчас он работает в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ и имеет орден За заслуги I степени.
В 2020 году Артюх баллотировался в Винницкий городской совет от Украинской партии чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, но не прошел.
Факты ICTV ранее также писали о том, что известно про Владимира Артюха.
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