Президент Владимир Зеленский назначил на должность главы Луганской областной госадминистрации полковника Нацполиции Артема Лысогора, а генерал-лейтенант Владимир Артюх стал начальником главой Сумской областной государственной администрации.

Соответствующие указы №212/2023 и №213/2023 были опубликованы на сайте главы государства.

Накануне, 11 апреля, Кабинет Министров согласовал назначение обоих глав Сумской и Луганской ОГА.

Луганская ОГА

Артему Лысогору 39 лет, он с 1999 года он служит в правоохранительных органах в Харькове, когда еще был курсантом Национального университета внутренних дел.

С июля 2016 года Лысогор исполнял обязанности заместителя начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области, а с сентября того же года был назначен заместителем начальника ГУ ведомства в области.

Факты ICTV ранее подробно писали о том, что известно про Артема Лысогора.

О том, что глава Луганской ОГА Сергей Гайдай уйдет в отставку, сообщалось еще задолго до принятия соответствующего решения.

Сумская ОВА

Что касается Владимира Артюха, назначенного начальником Сумской ОВА, то он родился в 1958 году в Благовещенске Амурской области России. Артюх окончил Харьковское высшее военное авиационное командное училище связи, военно-воздушную академию, Национальную академию обороны Украины.

По данным Винницкой ОВА, генерал-лейтенант Владимир Николаевич Артюх работал начальником Подольского филиала государственного предприятия Украинский государственный центр радиочастот, а затем стал советником главы Винницкой ОВА.

Сейчас он работает в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ и имеет орден За заслуги I степени.

В 2020 году Артюх баллотировался в Винницкий городской совет от Украинской партии чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, но не прошел.

Факты ICTV ранее также писали о том, что известно про Владимира Артюха.

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