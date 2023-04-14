Президент Володимир Зеленський призначив на посаду голови Луганської обласної держадміністрації полковника Нацполіції Артема Лисогора, а генерал-лейтенант Володимир Артюх став начальником головою Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідні укази №212/2023 та №213/2023 були опубліковані на сайті глави держави.

Напередодні, 11 квітня, Кабінет Міністрів погодив призначення обох голів Сумської та Луганської ОДА.

Луганська ОВА

Артему Лисогору 39 років, він з 1999 року він служить в правоохоронних органах у Харкові, коли ще був курсантом Національного університету внутрішніх справ.

З липня 2016 року Лисогор виконував обов’язки заступника начальника ГУ Нацполіції в Житомирській області, а з вересня того ж року був призначений заступником начальника ГУ відомства в області.

Факти ICTV раніше детально писали про те, що відомо про Артема Лисогора.

Про те, що очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай піде у відставку, повідомлялось ще задовго до ухвалення відповідного рішення.

Сумська ОВА

Щодо Володимира Артюха, призначеного начальником Сумської ОВА, то він народився у 1958 році в Благовещенську Амурської області Росії. Артюх закінчив Харківське вище військове авіаційне командне училище зв’язку, військово-повітряну академію, Національну академію оборони України.

За даними Вінницької ОВА, генерал-лейтенант Володимир Миколайович Артюх працював начальником Подільської філії державного підприємства Український державний центр радіочастот, а згодом став радником очільника Вінницької ОВА.

Наразі він працює на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ і має орден За заслуги І ступеня.

У 2020 році Артюх балотувався до Вінницької міської ради від Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, але не пройшов.

Факти ICTV раніше також писали про те, що відомо про Володимира Артюха.

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