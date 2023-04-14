Луганська та Сумська ОВА отримали нових очільників – президент підписав укази
Президент Володимир Зеленський призначив на посаду голови Луганської обласної держадміністрації полковника Нацполіції Артема Лисогора, а генерал-лейтенант Володимир Артюх став начальником головою Сумської обласної державної адміністрації.
Відповідні укази №212/2023 та №213/2023 були опубліковані на сайті глави держави.
Напередодні, 11 квітня, Кабінет Міністрів погодив призначення обох голів Сумської та Луганської ОДА.
Луганська ОВА
Артему Лисогору 39 років, він з 1999 року він служить в правоохоронних органах у Харкові, коли ще був курсантом Національного університету внутрішніх справ.
З липня 2016 року Лисогор виконував обов’язки заступника начальника ГУ Нацполіції в Житомирській області, а з вересня того ж року був призначений заступником начальника ГУ відомства в області.
Факти ICTV раніше детально писали про те, що відомо про Артема Лисогора.
Про те, що очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай піде у відставку, повідомлялось ще задовго до ухвалення відповідного рішення.
Сумська ОВА
Щодо Володимира Артюха, призначеного начальником Сумської ОВА, то він народився у 1958 році в Благовещенську Амурської області Росії. Артюх закінчив Харківське вище військове авіаційне командне училище зв’язку, військово-повітряну академію, Національну академію оборони України.
За даними Вінницької ОВА, генерал-лейтенант Володимир Миколайович Артюх працював начальником Подільської філії державного підприємства Український державний центр радіочастот, а згодом став радником очільника Вінницької ОВА.
Наразі він працює на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ і має орден За заслуги І ступеня.
У 2020 році Артюх балотувався до Вінницької міської ради від Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, але не пройшов.
Факти ICTV раніше також писали про те, що відомо про Володимира Артюха.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна