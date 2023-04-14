Как будут работать отделения Новой Почты на Пасху
В пасхальные дни отделения Новой Почты будут работать по обычному графику, без сокращений.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— В воскресенье 16 апреля и в понедельник 17 апреля отделения Новой Почты будут работать по своему обычному графику, без сокращений. Адресный забор, курьерская доставка на адрес и в почтоматы также будут работать без изменений, по обычному графику, — говорится в сообщении.
Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке.
Недавно мы сообщали, что Новая почта запустила адресную отправку посылок в Польше.
Теперь клиенты компании могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину.
Услуга действует по всей территории Польши, даже в тех городах, где нет отделений Nova Post.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко