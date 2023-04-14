Як працюватимуть відділення Нової Пошти на Великдень
У великодні дні відділення Нової Пошти працюватимуть за звичайним графіком, без скорочень.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
– У неділю 16 квітня та у понеділок 17 квітня відділення Нової Пошти працюватимуть за своїм звичайним графіком, без скорочень. Адресний забір, кур’єрська доставка на адресу та до поштоматів також працюватимуть без змін, за звичайним графіком, – йдеться у повідомленні.
Знайти найближче відділення та дізнатися графік його роботи можна за посиланням.
Нещодавно ми повідомляли, що Нова Пошта запустила адресне відправлення посилок у Польщі.
Відтепер клієнти компанії можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб надіслати документи або посилки до 30 кг в Україну.
Послуга діє по всій території Польщі, навіть у тих містах, де немає відділень Nova Post.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко