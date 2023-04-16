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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи втрати на війні, заявив, що в України вони критично менші, ніж у Росії.

Він сказав в інтерв’ю іспанському виданню La Razon, що без втрат не буває, адже це війна. Але при цьому цифр не озвучив.

Однак він зробив неоднозначну заяву, сказавши, що українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині. За останніми даними, внаслідок стихійного лиха загинули понад 50 тис. осіб.

— У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші від російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині, – сказав він.

Резніков наголосив, що головним завданням для українського військового командування є збереження життя солдатів, водночас Росія використовує своїх як “гарматне м’ясо”.

Він додав, що РФ використовує тактику м’ясорубки. За словами Резнікова, лише у Бахмуті Росія щодня втрачає 500 людей убитими і пораненими.

За даними Інституту вивчення війни, Росія кидає у Бахмут на Донеччині Повітряно-десантні війська. Так окупанти підкреслюють важливість цього напрямку.

Аналітики вказують, що, ймовірно, це робиться для запобігання можливим українським контратакам на ширшому напрямку.

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Джерело: La Razon

Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони України, Олексій Резніков, Російська агресія
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