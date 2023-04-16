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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ перебрасывает в Бахмут подразделения воздушно-десантных войск — ISW

РФ перебрасывает в Бахмут подразделения воздушно-десантных войск — ISW
Фото: Getty Images

Россия бросает в Бахмут Донецкой области воздушно-десантные войска. Таким образом оккупанты подчеркивают важность этого направления.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что, вероятно, это делается для предотвращения возможных украинских контратак на более широком направлении.

Указано, что один из военных блогеров РФ заявил 14 апреля о том, что подразделения 106-й дивизии ВДВ удерживают фланг наемников ЧВК Вагнера возле Яковлевки (17 км северо-восточнее Бахмута).

По словам аналитиков, это позволяет предположить, что охватывают как большое российское выступление к северу от Бахмута от Дубово-Васильевки (6 км к северо-западу от Бахмута) до Яковлевки, так и российское выступление к югу от Бахмута от трассы Т0504 до Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута).

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Бахмуте Донецкой области сейчас идут ожесточенные бои, в то же время украинским защитникам успешно удается “стачивать боеспособность врага”.

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Источник: ISW
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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