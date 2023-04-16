РФ перебрасывает в Бахмут подразделения воздушно-десантных войск — ISW

Россия бросает в Бахмут Донецкой области воздушно-десантные войска. Таким образом оккупанты подчеркивают важность этого направления.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что, вероятно, это делается для предотвращения возможных украинских контратак на более широком направлении.

Указано, что один из военных блогеров РФ заявил 14 апреля о том, что подразделения 106-й дивизии ВДВ удерживают фланг наемников ЧВК Вагнера возле Яковлевки (17 км северо-восточнее Бахмута).

По словам аналитиков, это позволяет предположить, что охватывают как большое российское выступление к северу от Бахмута от Дубово-Васильевки (6 км к северо-западу от Бахмута) до Яковлевки, так и российское выступление к югу от Бахмута от трассы Т0504 до Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута).

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Бахмуте Донецкой области сейчас идут ожесточенные бои, в то же время украинским защитникам успешно удается “стачивать боеспособность врага”.

Источник : ISW

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