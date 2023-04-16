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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У бік Криму. Росіяни вивозять дітей з Енергодара

У бік Криму. Росіяни вивозять дітей з Енергодара

У школах та садочках тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначено, що вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, так нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу.

– Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі, – йдеться у повідомленні.

Раніше Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції повідомило, що відомо про понад 19,5 тис. українських дітей, які були депортовані під час російсько-української війни.

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Фото: Енергоатом

Джерело: Енергоатом
Викрадення, Енергодар, Запорізька область, Росія, Україна
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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