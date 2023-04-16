У бік Криму. Росіяни вивозять дітей з Енергодара

У школах та садочках тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначено, що вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, так нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу.

– Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі, – йдеться у повідомленні.

Раніше Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції повідомило, що відомо про понад 19,5 тис. українських дітей, які були депортовані під час російсько-української війни.

Фото: Енергоатом

Джерело : Енергоатом

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