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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

За девять месяцев украинская сторона получила десятки видео казней наших пленных – Лубинец

Дмитро Лубінеці
Фото: УНИАН

За девять месяцев украинская сторона получила несколько десятков видео с жестокими издевательствами и казнями военных ВСУ. Россияне целенаправленно снимают и выкладывают в сеть видео издевательств и пыток украинских бойцов, чтобы поддерживать “градус антиукраинской истерии” внутри самой России, а также чтобы мотивировать своих военных.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Чтобы мотивировать своих ребят не сдаваться в плен, потому что смотрите: мы их убиваем, значит они так же будут убивать вас, потому что вы российские военные. А еще они хотят своих же военнослужащих связать на крови, то есть понимают, что это правое преступление. Все. Отступления нет, – рассказывает омбудсмен.

Отвечая на вопрос журналиста, почему видео жестоких казней появляются именно сейчас, Лубинец предположил, что такие действия армии РФ связаны с контрнаступлением ВСУ, о котором сейчас говорит весь мир.

– Все говорят о наступлении со стороны ВСУ, которое, вероятно, должно начаться. И что же делают россияне? Они делают такой информационный вброс, чтобы показать: украинские военнослужащие не наступайте на нас, потому что мы вас будем брать в плен и отрезать головы. Возможно, они думают, что это нас может остановить, – отмечает уполномоченный по правам человека.

За девять месяцев украинская сторона получила несколько десятков видео с жестокими издевательствами и публичными казнями украинских военнопленных. По словам уполномоченного по правам человека, только один из виновников был наказан – погиб на поле боя.

– Это отрезание головы, это отрезание половых органов, это отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг пальцев. То есть различные видео, которые публично сами записывают российские военнослужащие, – рассказал омбудсмен.

Дмитрий Лубинец рассказал, что сейчас украинская сторона делает все возможное, чтобы расследовать все известные ей случаи жестоких казней украинских военнослужащих, и выразил возмущение, что в ООН — организации, которая была создана защищать людей, сейчас председательствует Российская Федерация, в то время, когда российские военные публично демонстрируют, как они пренебрегают международным гуманитарным правом.

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Російський окупант

Источник: Украинская правда
Война в Украине, Військові злочини, Дмитрий Лубинец, ООН, Російська агресія
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