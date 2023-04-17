Найманці російської терористичної організації ПВК Вагнера зізналися в розстрілі мирних мешканців у Бахмуті та Соледарі (Донецька область).

Про страшні воєнні злочини в Україні розповіли двоє тепер уже екскомандирів підрозділів ПВК Вагнера, які були рекрутовані в рамках реалізації програми Путіна-Пригожина, відомої як Проєкт К. Свідчення терористів записав російський правозахисник Володимир Осєчкін, засновник проєкту gulagu.net, який розмістив відповідне відео на YouTube-каналі своєї організації.

Свідчення дали колишні російські в’язні Азамат Улдаров та Олексій Савічев. Обидва були помилувані указами російського диктатора Володимира Путіна та завербовані до лав ПВК Вагнера.

Азамат Улдаров відверто зізнався, що вони найманці-вбивці, і він особисто вбивав дітей, оскільки отримав команду. Серед убитих маленьких українців була, зокрема, п’ятирічна дівчинка.

Улдаров уточнив, що його загону дали наказ “знищити всіх” під час штурму Соледара та Бахмута.

– Я цією рукою виконав наказ, убив дітей… Те, що ми творили, коли заходили в Соледар та Бахмут… Нам дали команду зачистити та знищити всіх. Ми приїхали останніми, 150 осіб, вивантажилися. І нам дали команду знищити на своєму шляху, зачистити та стати в оборону будь-якими способами. І ми йшли та вбивали всіх: були жінки, чоловіки, пенсіонери, пенсіонерки та діти. Вона кричить, вона маленька дитина, їй п’ять, може, шість років, а я вистрілив – контрольний. Я нікого не повинен був випустити, – розповів російський терорист.

Улдаров також зізнався в тому, що в середині березня цього року сам віддав наказ на вбивство “300-400” людей у Бахмуті, які переховувались у підвалі дев’ятиповерхівки. Зокрема, він повідомив, що серед них було “близько 40 дітей”.

– Мені була команда не випускати жодного, я її виконав і нікого не випустив, – заявив воєнний злочинець.

На запитання, хто віддавав злочинні накази знищувати мирних українців, він повідомив, що це розпорядження засновника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина, який сказав “не дати виходу нікому, всіх знищити” і нікого не брати в полон.

Улдаров розповів і про вбивства вагнерівцями українських військовополонених. За твердженням терориста, бойовики ПВК залишали живими лише окремих військових, наприклад, командирів підрозділів для допиту. Момент страти полонених українців окупанти записували на відео.

– Ми їх ліквідовували, ми їх зразу знищували. Нам давали команду, і ми її виконували, – заявив злочинець.

Він додав, що бойовики часто застосовували ніж або кувалду, і це “метод Пригожина”.

Інший вагнерівець Олексій Савічев розповів про підрив рову, де були як українські полонені, так і так звані 500-ті (ті росіяни, хто вирішив втекти з війни та відмовився виконувати накази). За словами бойовика, в рові перебувало близько 60 людей. Окупанти кинули туди до 30 гранат.

– Мені був наказ прийти, підірвати і підпалити, – заявив він холоднокровно.

Крім того, Савічев повідомив про розстріл у Бахмуті мирних людей, зокрема підлітків на початку лютого цього року.

– В нас був наказ сісти в засаду… Мирні мешканці виходили. Спочатку все було нормально, всі виходили. Але був наказ всіх, хто старший за 15 років, зразу розстрілювати без слів, – заявив вагнерівець.

Він додав, що таким чином російські терористи розстріляли від 20 до 24 мирних людей. Щонайменше 10 із них були підлітками 15-17 років. Вони виходили без зброї, а розстрілювали їх начебто за татуювання.

Крім того, Савічев розповів про наказ “зачистити будинок” у Бахмуті, без евакуації мирних людей. Він визнав, що шансів у мирних українців, які там залишалися, не було “загалом ніяких”.

– Мені сказали зачистити будинок. Передаю по рації: будинок зачищено, жодної живої людини в ньому немає, – розповів бойовик.

Найманці ПВК Вагнера повідомили, що окупанти розправлялися зі своїми ж бійцями, які не виконували наказ командирів.

Автори відеоматеріалу звертають увагу, що без співучасті Путіна та Пригожина ці особи відбували б термін у в’язниці. А натомість російська влада відправила їх на війну проти України, віддавши злочинні накази вбивати мирних людей.

Представники проєкту Gulagu.net наголошують, що свідчення вагнерівців є прямими підставами організації щодо Пригожина та його спільників кримінального переслідування за фактами десятків жорстоких вбивств, серії воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Джерело: YouTube-канал Gulagu.net

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