Новые “хлопки”: вблизи Мариуполя прозвучала серия взрывов
В понедельник, 17 апреля, недалеко от временно оккупированного города Мариуполь (Донецкая область) прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные мариупольского сопротивления.
– Со стороны побережья, между Ялтой и Урзуфом прозвучала серия взрывов. Хлопки, — говорится в сообщении.
Впоследствии появилась информация о еще двух взрывах “по линии Ялта – Урзуф”. Однако подробностей, что могло быть поражено, пока нет.
Поселок Ялта и село Урзуф относятся к Мангушской поселковой общине Мариупольского района Донецкой области.
Село Урзуф находится на юге области в более чем 40 км к западу от Мариуполя, а поселок Ялта – примерно в 30 км.
В последнее время во временно оккупированном Мариуполе и вблизи него раздавались взрывы . Западные СМИ писали, что Вооруженные силы Украины нашли способ наносить удары в тыл российских оккупационных войск.
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