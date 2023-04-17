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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Новые “хлопки”: вблизи Мариуполя прозвучала серия взрывов

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

В понедельник, 17 апреля, недалеко от временно оккупированного города Мариуполь (Донецкая область) прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные мариупольского сопротивления.

– Со стороны побережья, между Ялтой и Урзуфом прозвучала серия взрывов. Хлопки, — говорится в сообщении.

Впоследствии появилась информация о еще двух взрывах “по линии Ялта – Урзуф”. Однако подробностей, что могло быть поражено, пока нет.

Поселок Ялта и село Урзуф относятся к Мангушской поселковой общине Мариупольского района Донецкой области.

Село Урзуф находится на юге области в более чем 40 км к западу от Мариуполя, а поселок Ялта – примерно в 30 км.

Карта Маріупольського району

Карта: Deep State

В последнее время во временно оккупированном Мариуполе и вблизи него раздавались взрывы . Западные СМИ писали, что Вооруженные силы Украины нашли способ наносить удары в тыл российских оккупационных войск.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что расстояние для ВСУ уже не имеет значения : “это 100 км, или 150 км, или чуть больше”.

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Новые “хлопки”: вблизи Мариуполя прозвучала серия взрывов

Война в Украине, Взрыв, Мариуполь, Російська агресія
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