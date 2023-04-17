У понеділок, 17 квітня, неподалік тимчасово окупованого міста Маріуполь (Донецька область) пролунала серія вибухів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на дані маріупольського спротиву.

– Зі сторони узбережжя, між Ялтою та Урзуфом пролунала серія вибухів. Бавовнить, – зазначається в повідомленні.

Згодом з’явилася інформація про ще два вибухи “по лінії Ялта – Урзуф”. Однак подробиць, що саме могло бути уражено, наразі немає.

Селище Ялта та село Урзуф належать до Мангушської селищної громади Маріупольського району Донецької області.

Село Урзуф розташоване на півдні області за понад 40 км на захід від Маріуполя, а селище Ялта – приблизно за 30 км.

Останнім часом у тимчасово окупованому Маріуполі та поблизу нього лунали вибухи. Західні ЗМІ писали, що Збройні сили України знайшли спосіб завдавати ударів у тил російських окупаційних військ.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що відстань для ЗСУ вже не має значення: “чи це 100 км, чи 150 км, чи трохи більше”.

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