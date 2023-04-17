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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Нова “бавовна”: поблизу Маріуполя пролунала серія вибухів

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

У понеділок, 17 квітня, неподалік тимчасово окупованого міста Маріуполь (Донецька область) пролунала серія вибухів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на дані маріупольського спротиву.

– Зі сторони узбережжя, між Ялтою та Урзуфом пролунала серія вибухів. Бавовнить, – зазначається в повідомленні.

Згодом з’явилася інформація про ще два вибухи “по лінії Ялта – Урзуф”. Однак подробиць, що саме могло бути уражено, наразі немає.

Селище Ялта та село Урзуф належать до Мангушської селищної громади Маріупольського району Донецької області.

Село Урзуф розташоване на півдні області за понад 40 км на захід від Маріуполя, а селище Ялта – приблизно за 30 км.

Карта Маріупольського району

Карта: Deep State

Останнім часом у тимчасово окупованому Маріуполі та поблизу нього лунали вибухи. Західні ЗМІ писали, що Збройні сили України знайшли спосіб завдавати ударів у тил російських окупаційних військ.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що відстань для ЗСУ вже не має значення: “чи це 100 км, чи 150 км, чи трохи більше”.

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Нова “бавовна”: поблизу Маріуполя пролунала серія вибухів

Війна в Україні, Вибух, Маріуполь, Російська агресія
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

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