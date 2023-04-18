На войне погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Ему было 55 лет.

Информацию Фактам ICTV подтвердил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский.

Предварительно Барна погиб вчера, 17 апреля. Сегодня, 18 апреля, экс-нардепу должно было исполниться 56 лет.

Последнее сообщение на странице Олега Барны в социальной сети Facebook было сделано 13 апреля. Пока других подтверждений его гибели нет, как и информации об обстоятельствах и где погиб политический деятель.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления показал также видео в социальной сети Facebook, как Олег Барна стреляет.

Что известно об Олеге Барне?

Олег Барна родился в селе Нагирянка Тернопольской области. Он окончил Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка.

Барна был народным депутатом восьмого созыва от Блока Петра Порошенко.

На фронт экс-нардеп отправился с первого дня полномасштабного вторжения.

В Верховной Раде Барна запомнился несколькими инцидентами. В частности, в январе 2015 года он с трибуны парламента заявил, что Путин — *уйло. В ответ из зала было слышно “ла-ла-ла-ла-ла”.

А в конце того же года произошел довольно известный инцидент с участием политика и тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка в Раде. Нардеп подошел к премьеру с букетом цветов и предложил Яценюку покинуть трибуну. После отказа он пытался вынести буквально Яценюка из зала. После этого между некоторыми нардепами завязалась драка.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.