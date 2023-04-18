Росія перекинула війська з-під Донецька на Бахмутський напрямок – британська розвідка

На Донбасі тривають запеклі бої. Є ймовірність того, що Росія зменшила чисельність військ і знизила активність наступальних дій навколо Донецька, щоб перенаправити сили на Бахмутський напрямок.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що в Бахмуті російська армія та найманці ПВК Вагнера продовжують повільно просуватись вперед. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної лінії.

За даними британської розвідки, українські захисники загалом стримують російське оточення з півдня вздовж вулиці Корсунської, старої головної дороги на захід від міста.

– Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв, – додають британці.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія кидає у Бахмут на Донеччині Повітряно-десантні війська.

Джерело: Міноборони Великої Британії

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