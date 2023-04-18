Росія перекинула війська з-під Донецька на Бахмутський напрямок – британська розвідка
На Донбасі тривають запеклі бої. Є ймовірність того, що Росія зменшила чисельність військ і знизила активність наступальних дій навколо Донецька, щоб перенаправити сили на Бахмутський напрямок.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Зазначено, що в Бахмуті російська армія та найманці ПВК Вагнера продовжують повільно просуватись вперед. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної лінії.
За даними британської розвідки, українські захисники загалом стримують російське оточення з півдня вздовж вулиці Корсунської, старої головної дороги на захід від міста.
– Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв, – додають британці.
Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія кидає у Бахмут на Донеччині Повітряно-десантні війська.
Джерело: Міноборони Великої Британії
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко