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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росія перекинула війська з-під Донецька на Бахмутський напрямок – британська розвідка

Росія перекинула війська з-під Донецька на Бахмутський напрямок – британська розвідка
Фото: Getty Images

На Донбасі тривають запеклі бої. Є ймовірність того, що Росія зменшила чисельність військ і знизила активність наступальних дій навколо Донецька, щоб перенаправити сили на Бахмутський напрямок.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що в Бахмуті російська армія та найманці ПВК Вагнера продовжують повільно просуватись вперед. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної лінії.

За даними британської розвідки, українські захисники загалом стримують російське оточення з півдня вздовж вулиці Корсунської, старої головної дороги на захід від міста.

– Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв, – додають британці.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія кидає у Бахмут на Донеччині Повітряно-десантні війська.

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Джерело: Міноборони Великої Британії

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Росія
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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