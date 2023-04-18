Як вплине на Україну заборона імпорту зерна трьома країнами ЄС: відповідь Мінагрополітики

Україна втратить не більше 10% аграрного експорту через припинення імпорту українського зерна Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Про це в етері телемарафону Єдині новини заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ через блокування морських портів багато сільськогосподарської продукції було перенаправлено через західні кордони. Тобто вона фізично їхала через Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію.

Водночас більшість цієї продукції перевозилася транзитом, оскільки ці країни не є найбільшими споживачами цієї продукції і самі багато її виробляють.

– В абсолютній більшості логістика цих країн була використана для транзиту сільгосппродукції в інші країни, як до ЄС, так і в треті країни через їхні порти. Абсолютна частка безпосередньо цих країн у споживанні української агропродукції не є значною, не становить сумарно більше 8-10%, – сказав Висоцький.

Він зазначив, що зараз на дипломатичному фронті тривають активні перемовини і, відповідно, ведеться інтенсивна робота із залученням у тому числі представників цих країн, України та Європейської комісії.

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.

Слідом за нею уряд Угорщини теж повідомив про тимчасову заборону імпорту з України зернових та олійних культур. Обмеження триватимуть до 30 червня 2023 року.

З 19 квітня тимчасове зупинення імпорту зерна та деяких харчових продуктів з України діятиме і у Словаччині.

Джерело: телемарафон

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