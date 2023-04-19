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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Польше украинские военные прошли 30-дневное обучение на Leopard — Генштаб

Leopard
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные прошли насыщенный 30-дневный курс обучения на танках Leopard в Польше.

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины со ссылкой на НАТО.

– Канадские, норвежские и польские военные инструкторы тренируют украинцев как на виртуальных тренажерах, так и на боевых стрельбах во время маневров. Программа под руководством Польши направлена на то, чтобы помочь Украине отстоять свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, против непровоцированной агрессивной войны России, — сообщает НАТО.

навчання українських військових у Польщі

Фото: Генштаб/https://www.facebook.com/photo?fbid=569785362001213&set=pcb.569790185334064

При этом в Польше началась подготовка к крупнейшим военным учениям Anakonda-23, в которых примут участие около 13 тыс. бойцов, в частности, из государств-членов НАТО.

Напомним, что 14 апреля в Польшу прибыли все восемь боевых танков Leopard 2, которые ранее обещала Канада для Украины.

Источник: Генштаб ВСУ
НАТО, Польша, Танки для Украины, українські військові
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