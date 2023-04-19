В Польше украинские военные прошли 30-дневное обучение на Leopard — Генштаб
Украинские военные прошли насыщенный 30-дневный курс обучения на танках Leopard в Польше.
Об этом сообщил Генеральный штаб Украины со ссылкой на НАТО.
– Канадские, норвежские и польские военные инструкторы тренируют украинцев как на виртуальных тренажерах, так и на боевых стрельбах во время маневров. Программа под руководством Польши направлена на то, чтобы помочь Украине отстоять свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, против непровоцированной агрессивной войны России, — сообщает НАТО.
При этом в Польше началась подготовка к крупнейшим военным учениям Anakonda-23, в которых примут участие около 13 тыс. бойцов, в частности, из государств-членов НАТО.
Напомним, что 14 апреля в Польшу прибыли все восемь боевых танков Leopard 2, которые ранее обещала Канада для Украины.