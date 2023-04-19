В Польше украинские военные прошли 30-дневное обучение на Leopard — Генштаб

Украинские военные прошли насыщенный 30-дневный курс обучения на танках Leopard в Польше.

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины со ссылкой на НАТО.

– Канадские, норвежские и польские военные инструкторы тренируют украинцев как на виртуальных тренажерах, так и на боевых стрельбах во время маневров. Программа под руководством Польши направлена на то, чтобы помочь Украине отстоять свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, против непровоцированной агрессивной войны России, — сообщает НАТО.

При этом в Польше началась подготовка к крупнейшим военным учениям Anakonda-23, в которых примут участие около 13 тыс. бойцов, в частности, из государств-членов НАТО.

Напомним, что 14 апреля в Польшу прибыли все восемь боевых танков Leopard 2, которые ранее обещала Канада для Украины.

Источник : Генштаб ВСУ

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