У Польщі українські військові пройшли 30-денне навчання на Leopard – Генштаб

Українські військові пройшли насичений 30-денний курс навчання на танках Leopard у Польщі.

Про це повідомив Генеральний штаб України з посиланням на НАТО.

– Канадські, норвезькі та польські військові інструктори тренують українців як на віртуальних тренажерах, так і на бойових стрільбах під час маневрів. Програма під керівництвом Польщі спрямована на те, щоб допомогти Україні відстояти своє право на самооборону, закріплене в Статуті ООН, проти неспровокованої агресивної війни Росії, – повідомляє НАТО.

При цьому у Польщі розпочалася підготовка до найбільших військових навчань Anakonda-23, в яких візьмуть участь близько 13 тис. бійців, зокрема, з держав-членів НАТО.

До речі, 14 квітня до Польщі прибули усі вісім бойових танків Leopard 2, які раніше обіцяла Канада для України.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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