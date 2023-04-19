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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Польщі українські військові пройшли 30-денне навчання на Leopard – Генштаб

Leopard
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові пройшли насичений 30-денний курс навчання на танках Leopard у Польщі.

Про це повідомив Генеральний штаб України з посиланням на НАТО.

– Канадські, норвезькі та польські військові інструктори тренують українців як на віртуальних тренажерах, так і на бойових стрільбах під час маневрів. Програма під керівництвом Польщі спрямована на те, щоб допомогти Україні відстояти своє право на самооборону, закріплене в Статуті ООН, проти неспровокованої агресивної війни Росії, – повідомляє НАТО.

навчання українських військових у Польщі

Фото: Генштаб/https://www.facebook.com/photo?fbid=569785362001213&set=pcb.569790185334064

При цьому у Польщі розпочалася підготовка до найбільших військових навчань Anakonda-23, в яких візьмуть участь близько 13 тис. бійців, зокрема, з держав-членів НАТО.

До речі, 14 квітня до Польщі прибули усі вісім бойових танків Leopard 2, які раніше обіцяла Канада для України.

Джерело: Генштаб ЗСУ
НАТО, Польща, Танки для України, українські військові
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