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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В школах, детсадах и больницах: в России активно вербуют на войну в Украине

російські солдати
Фото: Depositphotos

В России развернули масштабную рекламную кампанию по агитации населения на войну в Украине.

Как пишет Новая газета Европа, власти РФ пока не готовы объявлять вторую волну мобилизации, делая ставку на то, что Министерству обороны удастся привлечь достаточное число контрактников и добровольцев. Только в соцсети ВКонтакте журналисты нашли 75 тыс. рекламных объявлений с призывом отправиться на фронт, при этом 70% из них появились в начале марта.

Согласно подсчетам издания, почти 90% всех объявлений — реклама контрактов с Минобороны, еще 2,5 тыс. — посты о поиске добровольцев и наборе в ЧВК Вагнера.

Журналисты утверждают, что для вербовки россиян власти задействовали все административные ресурсы. В частности, не менее 19 тыс. объявлений о контрактной военной службе появились в аккаунтах региональных властей, еще почти 4 тыс. — в пабликах бюджетных учреждений и учебных заведений, включая школы и детские сады. В последних потенциальных добровольцев заманивают различными преимуществами для детей, вроде бюджетных мест в вузах и путевок в детские лагеря.

Кроме того, журналисты обнаружили почти 20 тыс. рекламных постов в городских и новостных пабликах, а также в группах по поиску работы. В частности, на сайте HeadHunter размещено не менее 650 вакансий. Остальные объявления были опубликованы в группах без явной тематической направленности.

Рекламой в интернете РФ не ограничивается. Подобные объявления появляются в подъездах жилых домов, на автобусных остановках и билбордах. В школах проводят тематические мероприятия для старшеклассников — их убеждают заключить контракт сразу после выпуска. Более того, в правительстве Калининградской области в начале апреля рассказали о планах информировать жителей о контрактной службе по телефону.

Кроме того, в ряде городов России появились мобильные агитационные пункты, а центры занятости начали активно предлагать безработным заключить контракт с Минобороны. Подобное мероприятие прошло в селе Яр-Сале Ямало-Ненецкого округа 27 марта. К агитационной кампании присоединились поликлиники города Химки, которые обещают полную диагностику за одни сутки для поступающих на военную службу.

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ЧВК Вагнера также ведет активный набор бойцов. В начале марта ее создатель Евгений Пригожин объявил, что ЧВК открыла в 42 российских городах центры для вербовки наемников. Позднее стало известно, что военная компания запустила мобильные центры для набора наемников, перемещающиеся от города к городу. В группе ЧВК во ВКонтакте говорится, что только за апрель сотрудники компании планируют посетить больше 36 тыс. населенных пунктов.

При этом эксперты считают, что у Минобороны мало шансов выполнить поставленный план.

Армия России, Война в Украине, мобілізація, Россия
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