У школах, дитсадках та лікарнях: у Росії активно вербують на війну в Україні

У Росії розгорнули масштабну рекламну кампанію щодо агітації населення на війну в Україні.

Як пише Нова газета Європа, влада РФ поки що не готова оголошувати другу хвилю мобілізації, роблячи ставку на те, що Міністерству оборони вдасться залучити достатню кількість контрактників та добровольців. Лише у соцмережі ВКонтакті журналісти знайшли 75 тис. рекламних оголошень із закликом вирушити на фронт, при цьому 70% з них з’явилися на початку березня.

Згідно з підрахунками видання, майже 90% усіх оголошень — реклама контрактів з Міноборони, ще 2,5 тис. — пости про пошук добровольців та набір у ПВК Вагнера.

Журналісти стверджують, що для вербування росіян влада задіяла всі адміністративні ресурси. Зокрема, не менше 19 тис. оголошень про контрактну військову службу з’явилося в акаунтах регіональної влади, ще майже 4 тис. — у пабліках бюджетних установ та навчальних закладів, включаючи школи та дитячі садки. В останніх потенційних добровольців заманюють різними перевагами для дітей, на кшталт бюджетних місць у вишах та путівок до дитячих таборів.

Крім того, журналісти виявили майже 20 тис. рекламних постів у міських і новинних пабліках, а також у групах з пошуку роботи. Зокрема, на сайті HeadHunter розміщено не менше 650 вакансій. Інші оголошення були оприлюднені у групах без явної тематичної спрямованості.

Рекламою в інтернеті РФ не обмежується. Такі оголошення з’являються у під’їздах житлових будинків, на автобусних зупинках та білбордах. У школах проводять тематичні заходи для старшокласників – їх переконують укласти контракт одразу після випуску. Більше того, в уряді Калінінградської області на початку квітня розповіли про плани інформувати мешканців про контрактну службу телефоном.

Крім того, у низці міст Росії з’явилися мобільні агітаційні пункти, а центри зайнятості почали активно пропонувати безробітним укласти контракт із Міноборони. Подібний захід відбувся у селі Яр-Салі Ямало-Ненецького округу 27 березня. До агітаційної кампанії приєдналися поліклініки міста Хімки, які обіцяють повну діагностику за одну добу для вступників на військову службу.

ПВК Вагнера також веде активний набір бійців. На початку березня її засновник Євген Пригожин оголосив, що ПВК відкрила у 42 російських містах центри для вербування найманців. Пізніше стало відомо, що військова компанія запустила мобільні центри для набору найманців, які переміщуються з міста до міста. У групі ПВК у ВКонтакті йдеться, що лише за квітень співробітники компанії планують відвідати понад 36 тис. населених пунктів.

При цьому експерти вважають, що Міноборони має мало шансів виконати поставлений план.

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