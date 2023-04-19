Вимоги незмінні. На Рамштайні Україна проситиме західну авіацію та далекобійні ракети – Кузан

У п’ятницю, 21 квітня, відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн. Україна проситиме у союзників західну авіацію та далекобійні ракети.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

– З 2022 року ситуація змінилась і росіяни відсунули свої склади, пункти керування на відстань 100 км і більше, щоб ми не діставали їх системами HIMARS. Відповідно, якщо ми хочемо вдарити по логістиці, нам потрібна більш далекобійна зброя, – зазначив він.

Також, за його словами, наполягати на західній авіації дуже навіть раціонально, адже саме зараз формується політика держави на майбутнє, тому цей процес потрібно розконсервувати.

Кузан наголосив, що авіація є складовою частиною системи протиповітряної оборони. Вона необхідна і для збільшення радіусу ураження ворога, і для протидії російській авіації.

Голова Центру безпеки та співпраці додав, що ЗСУ потрібно забезпечення в техніці, ремонті, а також артилерійські снаряди.

Раніше видання Financial Times повідомило, що на найближчому Рамштайні військове командування України проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Джерело: телемарафон

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