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Встреча в Рамштайне: Украина будет просить у союзников ракеты и системы ПВО

ракета IRIS-T
Фото: Getty Images

На этой неделе, 21 апреля, в немецком Рамштайне состоится встреча западных союзников Украины, где военное командование нашей страны будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Об этом пишет британское издание Financial Times.

Официальный Киев опасается, что из-за острой нехватки ЗРК Россия может начать широкомасштабные бомбардировки.

Также Киев будет просить союзников пополнить быстро сокращающиеся запасы ракет, заявили три официальных источника, осведомленных о подготовке к заседанию.

Без надлежащей противовоздушной обороны Запад опасается, что запланированное контрнаступление ВСУ может оказаться под угрозой срыва.

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Встреча в Рамштайне: Украина будет просить у союзников ракеты и системы ПВО

Издание отмечает, что недавние поставки Украине советских истребителей МиГ должны значительно помочь противоракетной обороне ВСУ. Но Киев отчаянно нуждается в большем количестве ракет, способных сбивать российские истребители.

Много из этих ракет Украина использует для уничтожения ударных беспилотников и ракет, в том числе.

— Воздушная оборона малой дальности — это тема, которая все чаще поднимается украинцами. Если они израсходуют все ракеты, то это откроет воздушное пространство для России… Если Россия сможет прилететь с бомбардировщиками, у Украины будут проблемы, — сказал один из европейских чиновников.

Западная разведка в начале этого года предупредила, что Россия накапливает истребители и боевые вертолеты вблизи линии фронта.

Постоянная необходимость защищаться от российских ракет и беспилотников привела к систематическому истощению запасов Украины.

Источник: Financial Times
Война в Украине, НАТО, Рамштайн
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