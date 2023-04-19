На этой неделе, 21 апреля, в немецком Рамштайне состоится встреча западных союзников Украины, где военное командование нашей страны будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Об этом пишет британское издание Financial Times.

Официальный Киев опасается, что из-за острой нехватки ЗРК Россия может начать широкомасштабные бомбардировки.

Также Киев будет просить союзников пополнить быстро сокращающиеся запасы ракет, заявили три официальных источника, осведомленных о подготовке к заседанию.

Без надлежащей противовоздушной обороны Запад опасается, что запланированное контрнаступление ВСУ может оказаться под угрозой срыва.

Издание отмечает, что недавние поставки Украине советских истребителей МиГ должны значительно помочь противоракетной обороне ВСУ. Но Киев отчаянно нуждается в большем количестве ракет, способных сбивать российские истребители.

Много из этих ракет Украина использует для уничтожения ударных беспилотников и ракет, в том числе.

— Воздушная оборона малой дальности — это тема, которая все чаще поднимается украинцами. Если они израсходуют все ракеты, то это откроет воздушное пространство для России… Если Россия сможет прилететь с бомбардировщиками, у Украины будут проблемы, — сказал один из европейских чиновников.

Западная разведка в начале этого года предупредила, что Россия накапливает истребители и боевые вертолеты вблизи линии фронта.

Постоянная необходимость защищаться от российских ракет и беспилотников привела к систематическому истощению запасов Украины.

Источник : Financial Times

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