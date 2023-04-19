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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зустріч у Рамштайні: Україна проситиме у союзників ракети й системи ППО

ракета IRIS-T
Фото: Getty Images

Цього тижня, 21 квітня, у німецькому Рамштайні відбудеться зустріч західних союзників України, де військове командування нашої країни проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Про це пише британське видання Financial Times.

Офіційний Київ побоюється, що через гостру нестачу ЗРК Росія може почати широкомасштабні бомбардування.

Також Київ проситиме союзників поповнити запаси ракет, що швидко скорочуються, заявили три офіційні джерела, обізнані про підготовку до засідання.

Без належної протиповітряної оборони Захід побоюється, що запланований контрнаступ ЗСУ може опинитися під загрозою зриву.

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Зустріч у Рамштайні: Україна проситиме у союзників ракети й системи ППО

Видання зазначає, що нещодавні поставки Україні радянських винищувачів МіГ мають значно допомогти протиракетній обороні ЗСУ. Але Київ відчайдушно потребує більшої кількості ракет, здатних збивати російські винищувачі.

Багато з цих ракет Україна використовує для знищення ударних безпілотників і ракет, зокрема.

– Повітряна оборона малої дальності – це тема, яка все частіше піднімається українцями. Якщо вони витратять усі ракети, то це відкриє повітряний простір для Росії… Якщо Росія зможе прилетіти з бомбардувальниками, в України будуть проблеми, – сказав один з європейських чиновників.

Західна розвідка на початку цього року попередила, що Росія накопичує винищувачі та бойові вертольоти поблизу лінії фронту.

Постійна необхідність захищатися від російських ракет і безпілотників призвела до систематичного виснаження запасів України.

Джерело: Financial Times
Війна в Україні, НАТО, Рамштайн
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