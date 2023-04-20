Верующие, которые являются сторонниками Украинской православной церкви Московского патриархата, 20 апреля вновь попытались помешать работе комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры.

Сначала с места событий появились видео, как прихожане пытались попасть в 39-й корпус Киево-Печерской лавры, но проход им перекрыла полиция.

На видео можно наблюдать, как, несмотря на корректное поведение силовиков, некоторые из верующих кричат “Не убивайте людей!”.

На других видео можно увидеть, как прихожане выстроились напротив правоохранителей и начали читать молитвы.

Впоследствии пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии Украинской правде заявила, что конфликт между верующими и правоохранителями начался из-за попытки комиссии Минкульта провести проверку помещения одного из корпусов на территории заповедника.

По ее словам, речь идет о корпусе лавры, вход в который накануне повредили сторонники УПЦ МП, сорвав печать министерства и поломав защитные роллеты.

Сегодня, 20 апреля, в указанный корпус снова прибыли представители министерства, чтобы проверить состояние помещения и повторно его опечатать.

Несколько десятков прихожан пытались помешать работе комиссии, а некоторые из сторонников УПЦ МП попытались проникнуть в помещение корпуса.

Правоохранители, которые находились на месте событий, принимали меры для обеспечения порядка и недопущения столкновений.

Юлия Гирдвилис добавила, что по состоянию на 17:40 комиссия Минкульта завершила работу и повторно опломбировала помещение, впрочем полиция продолжает дежурить возле корпуса, чтобы обезопасить от повторных инцидентов.

Накануне стало известно, что полиция задержала четырех активных участников конфликта на территории Киево-Печерской лавры во время попытки комиссии Минкульта провести осмотр помещения.

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