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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Віряни УПЦ МП знову намагались завадити комісії Мінкульту провести перевірку в лаврі: що відомо

лавра Київ
Фото: Pixabay

Віряни, які є прибічниками Української православної церкви Московського патріархату, 20 квітня знову спробували перешкодити роботі комісії Мінкульту на території Києво-Печерської лаври.

Спочатку з місця подій з’явились відео, як парафіяни намагалися потрапити до 39-го корпусу Києво-Печерської лаври, але прохід їм перекрила поліція.

На відео можна спостерігати, як, попри коректну поведінку силовиків, деякі з вірян кричать “Не вбивайте людей!”.

На інших відео можна побачити, як віряни вишикувалися навпроти правоохоронців та почали читати молитви.

Згодом речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі Українській правді заявила, що конфлікт між вірянами та правоохоронцями розпочався через спробу комісії Мінкульту провести перевірку приміщення одного з корпусів на території заповідника.

За її словами, йдеться про корпус лаври, вхід до якого напередодні пошкодили прибічники УПЦ МП, зірвавши печатку міністерства і поламавши захисні ролети.

Сьогодні, 20 квітня, до зазначеного корпусу знову прибули представники міністерства, щоб перевірити стан приміщення і повторно його опечатати.

Кілька десятків парафіян намагалися перешкодити роботі комісії, а деякі з прибічників УПЦ МП спробували проникнути в приміщення корпусу.

Правоохоронці, які перебували на місці подій, вживали заходів для забезпечення порядку і недопущення сутичок.

Юлія Гірдвіліс додала, що станом на 17:40 комісія Мінкульту завершила роботу і повторно опломбувала приміщення, проте поліція продовжує чергувати біля корпусу, щоб убезпечити від повторних інцидентів.

Напередодні стало відомо, що поліція затримала чотирьох активних учасників конфлікту на території Києво-Печерської лаври під час спроби комісії Мінкульту провести огляд приміщення.

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Києво-Печерська лавра, Лавра, Поліція, УПЦ МП
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