Оккупанты срочно выселяют из домов жителей Новой Каховки — ЦНС

Российские оккупанты требуют от жителей Новой Каховки и Днепрян Херсонской области срочно покинуть свои дома. Это касается прежде всего тех, кто живет вдоль левого берега Днепра.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— В то же время враг размещает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов, — говорится в сообщении ЦНС.

По его данным, россияне также продолжают разворовывать инфраструктуру на временно захваченных территориях. В частности, в поселке Бриловка около 150 оккупантов демонтировали на металлолом местный элеватор.

На днях гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо сообщил о краже более 30 моторных лодок в Геническе на “нужды армии”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ЦНС

Фото: ГУР

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