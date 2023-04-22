Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Оккупанты срочно выселяют из домов жителей Новой Каховки — ЦНС

Російський військовий

Российские оккупанты требуют от жителей Новой Каховки и Днепрян Херсонской области срочно покинуть свои дома. Это касается прежде всего тех, кто живет вдоль левого берега Днепра.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— В то же время враг размещает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов, — говорится в сообщении ЦНС.

По его данным, россияне также продолжают разворовывать инфраструктуру на временно захваченных территориях. В частности, в поселке Бриловка около 150 оккупантов демонтировали на металлолом местный элеватор.

На днях гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо сообщил о краже более 30 моторных лодок в Геническе на “нужды армии”.

Читайте также
РФ начала атаковать портовую инфраструктуру Херсонской области – Гуменюк
Російський літак Су-35

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ЦНС

Фото: ГУР

Война в Украине, Днепр, Новая Каховка, Російська агресія, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В списке — партии и ЦИК: Зеленский ввел новые санкции против России
Володимир Зеленський
Генераторы пока продавать не стоит: Россия может накапливать ракеты на осень
електрична станція
Под Марьинкой РФ заменила десантников “штурмовыми Z-подразделениями” — Дмитрашковский
російські солдати
Россия все ближе к Нюрнбергу-2: Резников об итогах Рамштайна-11
Резніков на базі Рамштайн
Центр Херсона под обстрелами: оккупанты бьют из минометов
обстріл Херсону
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Оккупанты срочно выселяют из домов жителей Новой Каховки — ЦНС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Оккупанты срочно выселяют из домов жителей Новой Каховки — ЦНС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Оккупанты срочно выселяют из домов жителей Новой Каховки — ЦНС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Оккупанты срочно выселяют из домов жителей Новой Каховки — ЦНС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь