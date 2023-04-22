Окупанти терміново виселяють з будинків жителів Нової Каховки – ЦНС
Російські окупанти вимагають від жителів Нової Каховки та Дніпрян Херсонської терміново залишити свої будинки. Це стосується передусім тих, хто живе уздовж лівого берега Дніпра.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
– Водночас ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів, – йдеться в повідомленні ЦНС.
За його даними, росіяни також продовжують розкрадати інфраструктуру на тимчасово захоплених територіх. Зокрема у селищі Брилівка близько 150 окупантів демонтували на брухт місцевий елеватор.
Днями гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо повідомив про крадіжку понад 30 моторних човнів у Генічеську на “потреби армії”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 423-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ЦНС
Фото: ГУР