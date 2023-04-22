Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против страны-агрессора России. В списке также есть физические и юридические лица из других стран.

Соответствующие указы № 235 и № 236 появились на официальном сайте Офиса президента.

Указом № 235 Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических санкций.

В санкционный список попали 40 физических лиц. Среди них 25 граждан РФ (один из них с двойным гражданством России и Федерации Сент-Китс и Невис). Список охватывает членов семей приближенных к Кремлю российских олигархов Сулеймана Керимова и Владимира Потанина.

Кроме того, санкции введены против четырех граждан Швейцарии, двух граждан Ирана, одного человека с неустановленным гражданством и восьми граждан Республики Мали.

Среди граждан Мали – шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун, президент гуманитарной комиссии Бюро региональной администрации и управления Кидаль Ахмед Аг Альбачар и другие.

Против граждан Мали санкции будут действовать до 31 августа 2023 года. Они предусматривают блокировку активов, отказ в визах и приостановку транзита. Относительно остальных лиц санкции введены на 10 лет: речь также идет о блокировании активов, прекращении торговых операций, аннулировании лицензий и договоров, запрете на участие в приватизации и приобретении украинской земли и т. д.

Этим же указом на 10 лет введены санкции против 60 юридических лиц. В списке есть компании, зарегистрированные в Швейцарии, Франции, на Кипре, на Британских Виргинских островах, в ОАЭ, на Мальте, в Люксембурге, Армении, Германии, Испании, на Тайване и в Сингапуре.

Список включает и ряд юридических лиц из РФ. Речь идет о: Центральной избирательной комиссии РФ, российских партиях (Новые люди, ЛДПР, Справедливая Россия – Патриоты – За правду, Коммунистическая партия РФ, Единая Россия).

Кроме того, санкции введены против российской девелоперской компании ВТБ-Девелопмент, ООО ВТБ-Проект, банков Росбанк, Дальневосточный банк, ПАО Завод Тула, ООО Мегаком, холдинговой компании Интеррос, исследовательского института Прометей и т.д.

Под санкции попало и так называемое министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий террористического формирования “ДНР”.

Указом № 236 предусмотрено применение санкций СНБО и внесение изменений в ранее введенные ограничения. В этом списке 322 российские компании, в основном предприятия радиоэлектроники и связи. Санкции введены в основном на 10 лет.

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