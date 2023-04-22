Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти країни-агресора Росії. У списку також є фізичні та юридичні особи з інших держав.

Відповідні укази № 235 та № 236 з’явилися на офіційному сайті Офісу президента.

Указом № 235 Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування персональних спеціальних економічних санкцій.

До санкційного списку потрапили 40 фізичних осіб. Серед них є 25 громадян РФ (один із них із подвійним громадянством Росії та Федерації Сент-Кіттс і Невіс). Список охоплює членів родин наближених до Кремля російських олігархів Сулеймана Керімова та Володимира Потаніна.

Крім того, санкції запроваджено проти чотирьох громадян Швейцарії, двох громадян Ірану, однієї особи з невстановленим громадянством і восьми громадян Республіки Малі.

Серед громадян Малі – шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун, президент гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль Ахмед Аг Альбачар та інші.

Проти громадян Малі санкції діятимуть до 31 серпня 2023 року. Вони передбачають блокування активів, відмову у візах та призупинення транзиту. Щодо решти осіб санкції запроваджено на 10 років: йдеться також про блокування активів, припинення торговельних операцій, анулювання ліцензій і договорів, заборону на участь у приватизації та придбанні української землі тощо.

Цим же указом на 10 років запроваджено санкції проти 60 юридичних осіб. У списку є компанії, зареєстровані в Швейцарії, у Франції, на Кіпрі, на Британських Віргінських островах, в ОАЕ, на Мальті, в Люксембурзі, Вірменії, Німеччині, Іспанії, на Тайвані та в Сінгапурі.

Список включає і низку юридичних осіб з РФ. Йдеться про: Центральну виборчу комісію РФ, російські партії (Нові люди, ЛДПР, Справедлива Росія – Патріоти – За правду, Комуністична партія РФ, Єдина Росія).

Крім того, санкції запроваджено проти російської девелоперської компанії ВТБ-Девелопмент, ТОВ ВТБ-Проект, банків Росбанк, Далекосхідний банк, ПАТ Завод Тула, ТОВ Мегаком, холдингової компанії Інтеррос, дослідного інституту Прометей тощо.

Під санкції потрапило і так зване “міністерство у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих” терористичного формування “ДНР”.

Указом № 236 передбачено застосування санкцій РНБО та внесення змін до раніше запроваджених обмежень. У цьому списку 322 російські компанії, переважно підприємства радіоелектроніки та зв’язку. Санкції запроваджено в основному на 10 років.

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