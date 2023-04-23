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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский назвал общую задачу Украины и партнеров для завершения войны

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Санкции против РФ являются одной из ключевых общих задач для Украины и партнеров, чтобы как можно быстрее закончить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении.

— Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, и в частности – по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победе. Задача – убрать любые возможности России обходить санкции. Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, добавляет времени этой войне, добавляет возможности агрессору, — подчеркнул он.

Глава государства отметил, “чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны – тем быстрее будет и завершение агрессии”.

Зеленский напомнил, что 22 апреля вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее.

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— Прежде всего, это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, обеспечивающих армию-террориста. В этот раз в санкционные списки добавлены 322 компании: производители оружия, комплектующих и подобного. Остальные два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и задействованы в уничтожении свободы как на территории самой России, так и на нашей земле, — добавил президент.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія, санкції
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