Зеленський назвав спільне завдання України та партнерів для завершення війни

Санкції проти РФ є одним з ключових спільних завдань для України та партнерів, аби якнайшвидше завершити війну.

Про це заявив президент України Володмир Зеленський у своєму традиційному зверненні.

– Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема – щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору, – наголосив він.

Голова держави зауважив, “що жорсткіше санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни – то швидше буде і завершення агресії”.

Зеленський нагадав, що 22 квітня набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її.

– Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії: виробники зброї, комплектуючих і подібного. Інших два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіяні у знищенні свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі, – додав президент.

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