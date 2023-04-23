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В Польше раскритиковали немецкие заявления о “приоткрытой двери в НАТО” для Украины

В Польше раскритиковали немецкие заявления о “приоткрытой двери в НАТО” для Украины
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик раскритиковал позицию Германии относительно “немного приоткрытых дверей” НАТО для Украины.

Об этом пишет PAP.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что хотя сейчас двери НАТО немножко приоткрылись для Украины, однако не время рассматривать вступление. По его словам, решение о присоединении Украины к Альянсу нужно принимать с холодной головой и горячим сердцем.

— Вопрос в том, когда наступит время на эту “холодную голову”. Через 5, 10 или 30 лет после окончания войны? — сказал Вавжик.

По его мнению, если бы Германия в свое время не блокировала вступление Украины в Альянс, сегодняшней войны могло бы не быть.

Замглавы МИД отметил, что сейчас наблюдается продолжение давнего подхода стран Западной Европы.

— Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия, в целом всегда были против присоединения Украины то ли к ЕС, то ли к НАТО, — добавил он.

Вавжик считает, позиция Писториуса может действительно замедлить вступление Украины в НАТО, поскольку при приеме нового государства в Альянс требуется единодушие.

Он подчеркнул, что Варшава поддерживает членство Украины в НАТО и считает, что чем скорее это произойдет, тем лучше.

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Киев. Он, в частности, подтвердил, что членство Украины в НАТО и гарантии безопасности для Украинского государства будут темой на саммите в Вильнюсе.

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В Польше раскритиковали немецкие заявления о “приоткрытой двери в НАТО” для Украины

Источник: PAP

Война в Украине, Німеччина, НАТО, Польша, Україна
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